В некоторых частях России спрогнозировали мокрый снег

Синоптик Вильфанд: Мокрый снег придет в Сибирь и на юг России

Сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега прогнозируются на юге европейской части России, аналогичная ситуация ожидается и в некоторых регионах Сибири. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Краснодарском крае в среду, 16 апреля, ожидаются сильные осадки, но заморозков уже не будет. В Крыму же спрогнозировано похолодание в ближайшее время до минус 1-2 градусов Цельсия.

В Красноярском крае похолодает, в четверг, 17 апреля, ожидается снег и мокрый снег. В Омской области прогнозируются дождь, снег, гололед, ветер будет дуть порывами до 20 метров в секунду. Похожая ситуация ожидается в Хакасии. В Иркутской области порывы ветра в ближайшие дни будут достигать 20-25 метров в секунду, пройдет дождь, мокрый снег, в южных районах возможны гроза и пыльная буря, добавил синоптик.

Подъем уровня воды ожидается на реках в республиках Северного Кавказа, особенно в Дагестане и Кабардино-Балкарии — там возможны подтопления.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в течение рабочей недели погода в Москве будет на пять градусов выше климатической нормы. В среду, 16 апреля, воздух прогреется до плюс 19-21 градуса. В четверг в столице ожидается облачность, небольшие дожди возможны, но все равно будет высокая температура — плюс 16-18 градусов. В пятницу уже плюс 18-20 градусов.