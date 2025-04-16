Оперштаб Ивановской области объявил о работе систем ПВО в регионе

Оперштаб Ивановской области: Система ПВО Минобороны отражает атаку БПЛА

Система противовоздушной обороны Минобороны России отражает атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Шуе Ивановской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, заявление приводит ТАСС.

Сообщается, что на место падения обломков БПЛА выехали сотрудники экстренных служб.

Известно, что в небе над Шуей заметили украинские дроны модели «Лютый». Все беспилотники сбиты российскими военными. Обломки одного из БПЛА разбросало в радиусе 50 метров. Также сообщается о взрыве после их падения.

При атаке повреждения получили несколько частных домов.