Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:10, 16 апреля 2025Россия

Оперштаб Ивановской области объявил о работе систем ПВО в регионе

Оперштаб Ивановской области: Система ПВО Минобороны отражает атаку БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны Минобороны России отражает атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Шуе Ивановской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, заявление приводит ТАСС.

Сообщается, что на место падения обломков БПЛА выехали сотрудники экстренных служб.

Известно, что в небе над Шуей заметили украинские дроны модели «Лютый». Все беспилотники сбиты российскими военными. Обломки одного из БПЛА разбросало в радиусе 50 метров. Также сообщается о взрыве после их падения.

При атаке повреждения получили несколько частных домов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники «Лютый» атаковали российский город

    Раскрыты повреждения после атаки беспилотников с 60-килограммовой взрывчаткой на Шую

    В Бельгии назвали иллюзией разговоры о возврате российского газа в Европу

    Гончаренко ответил на обвинения спикера Рады в сотрудничестве с Москвой

    Испанский футбольный клуб анонсировал следующий матч нецензурной песней на русском языке

    Оперштаб Ивановской области объявил о работе систем ПВО в регионе

    Летевший на Бали российский самолет сел в другой стране из-за заболевшего пассажира

    Появились подробности об одном из атаковавших Ивановскую область беспилотнике ВСУ

    Трамп пригрозил ввести пошлины на один вид импорта

    США решили не осуждать удар России по Сумам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости