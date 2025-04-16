Опубликован отчет ФСБ России о звуковой пушке в Сербии

Сербия опубликовала отчет ФСБ России о якобы применении звуковой пушки

Агентство безопасности и информации (АБИ) Сербии обнародовало отчет ФСБ России о якобы применении звуковой пушки на сербских протестах. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Акустические устройства для разгона участников митинга не применялись», — заключило ведомство в отчете.

По данным ФСБ, проведенное расследование указало на «явные признаки срежиссированной провокации». В частности, специально подготовленная группа лиц сымитировала эффект от звуковой пушки, согласовав свои движения. На это указали видеозаписи, на которых участники протестов, прежде чем разбежаться, одновременно опустили находящиеся в руках смартфоны. В отчете отмечается, что они могли получить условный сигнал в мессенджере.

В опубликованном материале также приводятся результаты опроса, проведенного АБИ. Опрошенные сотрудники силовых и медицинских служб, присутствовавшие на митинге, сообщили, что не слышали необычных звуков и не наблюдали физиологического воздействия, характерного для звуковой пушки.

