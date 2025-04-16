Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:47, 16 апреля 2025Мир

Опубликован отчет ФСБ России о звуковой пушке в Сербии

Сербия опубликовала отчет ФСБ России о якобы применении звуковой пушки
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Агентство безопасности и информации (АБИ) Сербии обнародовало отчет ФСБ России о якобы применении звуковой пушки на сербских протестах. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Акустические устройства для разгона участников митинга не применялись», — заключило ведомство в отчете.

По данным ФСБ, проведенное расследование указало на «явные признаки срежиссированной провокации». В частности, специально подготовленная группа лиц сымитировала эффект от звуковой пушки, согласовав свои движения. На это указали видеозаписи, на которых участники протестов, прежде чем разбежаться, одновременно опустили находящиеся в руках смартфоны. В отчете отмечается, что они могли получить условный сигнал в мессенджере.

В опубликованном материале также приводятся результаты опроса, проведенного АБИ. Опрошенные сотрудники силовых и медицинских служб, присутствовавшие на митинге, сообщили, что не слышали необычных звуков и не наблюдали физиологического воздействия, характерного для звуковой пушки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан бывший губернатор Курской области. Что известно о его деле?

    В одной из стран НАТО подтвердили увеличение оборонных расходов до пяти процентов от ВВП

    ВТО понизила прогноз роста мировой экономики из-за пошлин Трампа

    В Раде заявили о критическом уровне дезертирства в ВСУ

    Врач из российского города спасла пассажира самолета с диареей

    Опубликован отчет ФСБ России о звуковой пушке в Сербии

    Путин сравнил Маска с Королевым

    Подписчики треш-блогерши Иришки Чики-Пики не поверили в ее беременность

    В российском регионе задержали мужчину за расправу над сожительницей

    На Украине решили расширить роль СБУ в политике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости