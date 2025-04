Услышав слово ретрит, большинство людей представляет себе отдых в умиротворенном месте с медитациями и мантрами в кругу просветленных людей. Однако бывают и другие ретриты. Оргазмические. На них собираются в основном женщины и посвящают несколько дней изучению своего тела — обвязываются веревками, украшают себя кристаллами и ласкают друг друга на глазах у других участниц. За подобные практики девушки готовы отдавать сотни, а порой и тысячи долларов. О том, что происходило в одном из таких «оргазм-лагерей» в интервью американскому изданию рассказала их участница. О ее впечатлениях и растущей популярности секс-ретритов в мире — в материале «Ленты.ру».

Что происходит на оргазмическом ретрите?

Сексуальный ретрит — это безопасное пространство, где женщины могут исследовать свои желания без осуждения и стеснения. Программа таких мероприятий сочетает образовательные сессии с телесными практиками и играми. Участниц ждет секс-коучинг, дыхательные и тантрические упражнения, парные тренинги, откровенные разговоры в кругу, а иногда и элементы эротического массажа. Ведущие — обычно сертифицированные сексологи или телесные терапевты — еще до начала подробно оговаривают с каждой участницей ее границы и уровни согласия, чтобы никто не чувствовал давления.

Атмосфера на ретрите максимально располагает к раскрепощению. Организаторы называют зал для занятий «хабом удовольствия» — местом, где можно открыто получать наслаждение без тени стыда. На вводных упражнениях женщины учатся слушать свое тело: например, практика под названием «Лотос» предлагает сесть спиной к спине с партнершей, положив одну руку на грудь, другую на низ живота, и синхронно отвечать на три вопроса «Кто я? Чего я хочу? Что мне мешает?».

Фото: Jannissimo / Shutterstock / Fotodom

Постепенно задания становятся все более смелыми. Некоторые из них — по-настоящему откровенные. Так, на одном из ретритов прошла демонстрация, в ходе которой 60-летняя участница, много лет прожившая практически без секса, достигла оргазма пять раз подряд благодаря действиям одного из специалистов — и за этим наблюдали остальные участницы, ожидая своей очереди. Практика так называемых тейбл-сессий (от англ. table — стол) вообще стала визитной карточкой ряда женских программ: в приватной обстановке на массажном столе тренер в перчатках стимулирует эрогенные зоны женщины, помогая ей исследовать свою чувственность и понять, какие прикосновения приносят наибольшее удовольствие.

Между сессиями у женщин остается время передохнуть и насладиться отдыхом. Участницы вместе обедают (пища на таких ретритах, как правило, здоровая), общаются у бассейна или расслабляются в джакузи. Нередко ретрит проводится на частной вилле с личным шеф-поваром, бассейном и всеми удобствами. Неформальное общение помогает группе сблизиться и снять напряжение перед следующими экспериментами.

«Оргазм-лагерь» в пустыне Калифорнии

Американский «лагерь оргазмов» в Джошуа-Три — один из ярких примеров подобного ретрита. Его организует компания Back to the Body, основанная около 20 лет назад секс-коучем Памелой Мадсен (она называет себя «эротическим гением»). Программы Back to the Body рассчитаны только на женщин и славятся смелым подходом: недельный курс обойдется примерно в 15 тысяч долларов.

$15 тыс. стоит недельный ретрит для женщин в пустыне Джошуа-Три в Калифорнии

Журналистка Джана Хокинг, посетившая трехдневную облегченную версию такого ретрита за 750 долларов в калифорнийской пустыне, признается, что поначалу отнеслась к этой авантюре скептически. Однако впечатления превзошли ожидания: «Это оказался не просто урок об оргазмах, а полноценное сексуальное пробуждение — и не только для меня, но и для 16 других женщин, — пишет она. — Среди нас были участницы всех возрастов, профессий и характеров, и всех объединяло одно: желание снова почувствовать себя сексуальными».

Это оказался не просто урок об оргазмах, а полноценное сексуальное пробуждение Джана Хокинг журналистка New York Post

По словам Памелы Мадсен, многие приезжают на такие ретриты с надеждой вернуть утраченную чувственность. С годами, стрессом или гормональными переменами либидо нередко угасает, и женщины «теряют инструменты и уверенность, чтобы снова испытать удовольствие». Им порой даже советуют просто выпить бокал вина, чтобы перетерпеть дискомфорт во время близости, вместо того, чтобы искать решение проблемы, отмечает коуч.

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Ретрит же предоставляет своего рода «дорожную карту» для возвращения своей сексуальности. Конечно, не у всех инсайты случаются мгновенно, но по итогам многие испытывают мощный эмоциональный подъем. «Я словно всю жизнь водила крутой спорткар, которым никто не умел правильно управлять, — рассказывает 46-летняя Эринн о своей интимной жизни до ретрита. — И вот нашелся тот, кто сел за руль, и оказалось, что этот "спорткар", который мир называл "слишком маленьким, слишком большим, слишком толстым, слишком волосатым и недостаточно хорошим", на самом деле с самого начала был совершенен».

Свобода без табу или привилегия избранных?

Высокая стоимость — главный спорный момент таких туров. Некоторые критики напрямую спрашивают: не превратится ли сексуальное «просветление» в роскошь только для самых богатых? Ведь далеко не каждая решится выложить пятизначную сумму долларов за неделю удовольствий. Организаторы понимают проблему.

«Мне хотелось бы, чтобы каждая женщина имела доступ к такому исцелению, но мы также должны уважать труд и экспертность, необходимые для его проведения», — признает Памела Мадсен. В Back to the Body уже предлагают более доступные форматы — от онлайн-портала выходного дня за 750 долларов до коротких очных сессий за 2000 долларов — а также внедряют рассрочки и готовят стипендиальную программу, чтобы расширить круг участниц.

Вопрос этики и безопасности тоже стоит остро. Ретрит, предполагающий физический контакт, требует особого доверия. Эксперты призывают тщательно выбирать специалистов, которые проводят подобные практики

«Хорошо изучите информацию и убедитесь в квалификации специалистов», — советует Мадсен, подчеркивая, что опыт и репутация ведущих играют решающую роль. Этот совет особенно важен на фоне прецедентов, когда недостаточно профессиональные «духовные» тренинги для взрослых вызывали скандалы и разочарование.

Тем не менее большинство женщин, прошедших через секс-ретрит, говорят о его трансформирующем эффекте. Многие отмечают улучшение отношений с партнерами, рост либидо и, главное, — исчезновение чувства стыда за собственные желания. Разумеется, столь необычный формат отдыха подойдет не всем. Однако все больше людей едут в отпуск уже не только за загаром или адреналином, но и за тем, чтобы лучше узнать свое тело и вернуть себе способность наслаждаться жизнью в полной мере.

Почему люди внезапно озаботились качеством интимной жизни?

«Я рассматриваю сексуальное благополучие как путь к познанию себя, свободе и удовольствию. Это больше, чем просто физический акт, — он подразумевает связь с собой, самоуважение и принятие собственной сексуальности. Ведь сексуальное удовлетворение во многом ведет к успеху в отношениях и психологическому здоровью», — объясняет клинический психолог и сексолог Карен Герни.

Фото: Mineevph / Shutterstock / Fotodom

Несмотря на очевидные плюсы качественной интимной жизни (от крепкого иммунитета и улучшения сна до снижения стресса), тема секса долгие годы оставалась табуированной. По словам эксперта, в нашем сознании секс прочно ассоциируется со стыдом и воспринимается как нечто легкомысленное, несерьезное, из-за чего не многие стремятся работать над интимной сферой так же активно, как над карьерой или спортом.

Пандемия только подстегнула интерес к сексуальному образованию. Лишившись привычного живого общения, люди начали искать новые способы поддерживать интимность.

Согласно исследованию Института Кинси, каждый пятый человек в период локдауна расширил свои «сексуальные рамки» — кто-то освоил секстинг, кто-то пробовал эротический массаж или новые позы. Впоследствии эти люди чаще сообщали об улучшении своей сексуальной жизни

Параллельно резко вырос интерес к самой теме: по данным компании Cult Beauty, поисковые запросы со словами sexual wellness взлетели на 850 процентов по сравнению с доковидными временами. Неудивительно, что и индустрия велнеса откликнулась на новый запрос: даже актриса Гвинет Пэлтроу, гуру здорового образа жизни, создала отдельную платформу Goop Sex, назвав ее «пространством в погоне за удовольствием».

Для туристической сферы это вылилось в появление нового сегмента. Секс-педагог и писательница Сюзанна Вайс объясняет, что многие сегодня планируют путешествия именно затем, чтобы снять накопившееся напряжение и вернуть в интимную жизнь искру. «Отпуск — отличная возможность восстановить сексуальную связь», — считает Вайс.