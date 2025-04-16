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11:59, 16 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России предрекли ВСУ ответ за удары по энергообъектам после окончания моратория

Депутат Колесник предрек ВСУ ответ за удары по энергообъектам во время моратория
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По окончании моратория на удары по энергетической инфраструктуре у России развязаны руки, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) он предрек в беседе с «Лентой.ру».

Мораторий на удары по энергетической инфраструктуре был заключен на 30 суток, напомнил депутат. Он отметил, что Россия выполнила условия «до миллиметра», в то время как президент Украины Владимир Зеленский не обратил на соглашение никакого внимания.

«Они били по инфраструктуре Российской Федерации, вчера был особенно мощный налет, но с сегодняшнего дня мы вольны в своих действиях. Дальше будем смотреть. Это дело верховного главнокомандующего, где и когда наносить удары, чтобы это было целесообразно и в военно-политических целях. Посмотрим. Их предупреждали не один раз. Мы свои 30 суток выдержали, как обещали, слово сдержали, теперь у нас развязаны руки, так что пусть ждут», — поделился Колесник.

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В Кремле пообещали уточнить срок окончания моратория на удары по энергообъектам. По словам официального представителя Дмитрия Пескова, все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего России.

Договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней была достигнута 18 марта. Несмотря на это, Минобороны России ежедневно сообщало об атаках ВСУ по энергообъектам России и указывало на недоговороспособность властей Украины.

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