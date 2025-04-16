В России предрекли ВСУ ответ за удары по энергообъектам после окончания моратория

По окончании моратория на удары по энергетической инфраструктуре у России развязаны руки, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) он предрек в беседе с «Лентой.ру».
Мораторий на удары по энергетической инфраструктуре был заключен на 30 суток, напомнил депутат. Он отметил, что Россия выполнила условия «до миллиметра», в то время как президент Украины Владимир Зеленский не обратил на соглашение никакого внимания.
«Они били по инфраструктуре Российской Федерации, вчера был особенно мощный налет, но с сегодняшнего дня мы вольны в своих действиях. Дальше будем смотреть. Это дело верховного главнокомандующего, где и когда наносить удары, чтобы это было целесообразно и в военно-политических целях. Посмотрим. Их предупреждали не один раз. Мы свои 30 суток выдержали, как обещали, слово сдержали, теперь у нас развязаны руки, так что пусть ждут», — поделился Колесник.
В Кремле пообещали уточнить срок окончания моратория на удары по энергообъектам. По словам официального представителя Дмитрия Пескова, все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего России.
Договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней была достигнута 18 марта. Несмотря на это, Минобороны России ежедневно сообщало об атаках ВСУ по энергообъектам России и указывало на недоговороспособность властей Украины.