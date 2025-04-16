Пашинян призвал не включать в конституцию Армении ссылки на Декларацию о независимости

Пашинян: Конституция Армении не может ссылаться на Декларацию о независимости

Новая Конституция Армении не может включать в себя ссылки на Декларацию о независимости, в которой упоминается Нагорный Карабах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

По словам политика, текст декларации исключает независимость и государственность Армении. «И если я это говорю, значит, я не могу сказать, что в новой Конституции Армении должна быть отсылка на Декларацию о независимости. Напротив, я могу сказать, что в новой Конституции Армении не должно быть отсылки на Декларацию о независимости», — призвал Пашинян, отметив, что решение остается за народом Армении.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что гражданам страны больше не стоит выступать за присоединение Карабаха к республике. Он заявил, что Армения не должна продолжать карабахское движение, стартовавшее в 1988 году за присоединение Нагорного Карабаха к стране. По его словам, это движение ранее использовалось, чтобы препятствовать становлению армянской государственности.

Также он сообщил, что целью новой Конституции Армении является избавление от «реликтового поведения безгосударственной нации». Пашинян объяснил проведение конституционного референдума в стране необходимостью избавиться от недостатка легитимности предыдущих референдумов.