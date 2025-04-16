Перекрывшую проход россиянам толпу мигрантов сняли на видео

В Екатеринбурге перекрывшую проход горожанам толпу мигрантов сняли на видео

В Екатеринбурге перекрывшую проход горожанам толпу мигрантов сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

На кадрах видно несколько десятков человек, столпившихся под окнами жилого дома. Иностранцы перекрыли проход во двор, отмечает канал.

К этому привело решение руководства поликлиники, которая сделала отдельный вход для мигрантов, указано в публикации. Там проводится медицинское освидетельствование иностранцев.

Ранее в Ставрополе мигранты вышли на акцию протеста. К этому привело их отчисление из местного вуза из-за незнания русского языка. Нескольких участников акции арестовали.