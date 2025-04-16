Популярный комик рассказал о пользе походов на кладбище

Стендап-комик Павел Дедищев назвал походы на кладбище полезными

Популярный российский стендап-комик Павел Дедищев назвал походы на кладбище полезными и заявил, что они помогают переосмыслить жизнь. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Откуда ты?», доступном на платформе «VK Видео».

По словам Дедищева, находиться на кладбище не страшно, поскольку это достаточное умиротворенное место. Комик считает, что там можно задуматься о жизни в текущий момент, не беспокоясь о будущем.

«Ты там попадаешь в настоящее, начинаешь думать реально о насущных проблемах. Не о том, что будет завтра когда-то. Кладбище заставляет тебя подумать о том, какой ты сегодня (...) Реально очень полезное место, если ты вдруг потерялся на пути куда-то, просто прогуляйся по кладбищу. Быстро отрезвляет», — заявил он.

Ранее Дедищев рассказал, как в 17 лет он работал на кладбище. По словам Дедищева, он чистил надгробия, занимался установкой памятников, а также отвозил гробы в морг. Дедищев отметил, что иногда ему становилось по-настоящему страшно.