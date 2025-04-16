Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:12, 16 апреля 2025Интернет и СМИ

Популярный комик рассказал о пользе походов на кладбище

Стендап-комик Павел Дедищев назвал походы на кладбище полезными
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: группа Labelcom во «ВКонтакте»

Популярный российский стендап-комик Павел Дедищев назвал походы на кладбище полезными и заявил, что они помогают переосмыслить жизнь. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Откуда ты?», доступном на платформе «VK Видео».

По словам Дедищева, находиться на кладбище не страшно, поскольку это достаточное умиротворенное место. Комик считает, что там можно задуматься о жизни в текущий момент, не беспокоясь о будущем.

«Ты там попадаешь в настоящее, начинаешь думать реально о насущных проблемах. Не о том, что будет завтра когда-то. Кладбище заставляет тебя подумать о том, какой ты сегодня (...) Реально очень полезное место, если ты вдруг потерялся на пути куда-то, просто прогуляйся по кладбищу. Быстро отрезвляет», — заявил он.

Ранее Дедищев рассказал, как в 17 лет он работал на кладбище. По словам Дедищева, он чистил надгробия, занимался установкой памятников, а также отвозил гробы в морг. Дедищев отметил, что иногда ему становилось по-настоящему страшно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион впервые атаковали тяжелые беспилотники ВСУ. Целью налета мог быть литейный завод

    Посол России обвинил Данию в «неконтролируемой эскалации» конфликта на Украине

    43-летняя Натали Портман снялась без штанов для журнала

    Россиян призвали готовиться к войне через пять лет

    Предсказано решение Сербии после угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве

    Вооруженный россиянин стал фигурантом дела после остановки автобуса с его женой

    Теннисистка пожаловалась судье на запах от соперницы во время матча

    Привязанные к забору россиянином псы-стаффорды едва не растерзали прохожего на парковке

    Посол Израиля высказалась об отношениях с Россией

    Атаковавшие Ивановскую область тяжелые беспилотники ВСУ пролетели почти тысячу километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости