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06:00, 16 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Врач предупредил россиян о связанных с сонливостью опасных болезнях

Иммунолог Крючков назвал выраженную сонливость поводом обратиться к врачу
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: nikkimeel / Shutterstock / Fotodom

Появившаяся выраженная сонливость — это повод обратиться к врачу, предупредил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Об опасности участившегося состояния дремоты врач рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Сонливость может быть симптомом целого ряда заболеваний: от сахарного диабета до сердечно-сосудистых проблем. Также есть неврологические заболевания, которые сопровождаются сонливостью. Поэтому, если сонливость выраженная, постоянная, и это приводит к тому, что человек спит заметно больше 10 часов за сутки, то это повод обратиться к врачу», — сообщил Крючков.

При этом врач отметил, что существует такое понятие, как индивидуальный режим сна. Он объяснил, что человек может многие годы спать по 10-12 часов или, наоборот, по 6 часов, и это его норма.

Но если до этого человек спал нормально, а потом у него появилась выраженная сонливость дневная, то это повод обратиться к врачу

Николай Крючковиммунолог, кандидат медицинских наук

Ранее врач функциональной диагностики, невролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Александр Щелухин назвал последствия, к которым может приводить недосып. Он предупредил, что если человек регулярно спит меньше шести часов, у него увеличивается риск инфаркта, инсульта, гипертонии, сахарного диабета, ожирения, метаболического синдрома, в разы повышается риск развития деменции, болезни Альцгеймера.

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