Привязанные к забору россиянином псы-стаффорды едва не растерзали прохожего на парковке

В Перми привязанные хозяином к забору стаффорды едва не растерзали прохожего

В Перми псы-стаффорды, привязанные хозяином к забору, едва не растерзали прохожего на парковке. Происшествие в российском городе попало на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно, как животные набрасываются на мужчину. Собаки волочат несчастного по асфальту и вгрызаются ему в руки и ноги. Очевидцы наблюдают за ситуацией, стоя за ограждением.

Как утверждает Baza, владелец псов приехал на собеседование в компанию «Авиадвигатель». Он оставил питомцев на привязи и ушел. Предположительно, крепление было неустойчивым — стаффорды освободились и набросились на человека.

Нападение увидел охранник здания. В моменте мужчине резко стало плохо, он упал. Ему вызвали бригаду скорой помощи, реанимировать сотрудника не удалось.

Собак прогнали только с помощью огнетушителя и толпы неравнодушных.

Ранее сообщалось, что в Буйнакске в Дагестане бродячие собаки растерзали пришедшую на кладбище пенсионерку.