Прогноз роста зарплат россиян понизили

Опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз роста номинальных зарплат в России

Опрошенные Центробанком (ЦБ) аналитики понизили свой прогноз роста номинальных зарплат в России в 2025 году. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Речь идет о зарплате, которую работодатель выплачивает сотруднику по условиям трудового договора за количество отработанных часов или за объем произведенных товаров и услуг. Предыдущая оценка экспертов подразумевала ее рост в этом году на 12,5 процента. Однако теперь они понизили прогноз на 0,3 процентных пункта (п.п.). В 2026 году, согласно их ожиданиям, номинальные зарплаты в России вырастут в среднем на 7,9 процента против ранее прогнозировавшихся 8,1 процента. В дальнейшем динамика замедлится до 7 процентов.

С учетом мнения опрошенных аналитиков и средней инфляции в ЦБ ожидают, что реальная зарплата в РФ в 2025 году увеличится на 2,9 процента, в 2026-м — на 2,3 процента, а в 2027-м — на 2,4 процента. В результате к концу прогнозного периода, полагают в регуляторе, что средний размер окладов в стране с учетом темпов роста потребительских цен окажется на 27,3 процента выше, чем в 2021 году.

По итогам прошлого года средняя номинальная зарплата в России увеличилась на 18,3 процента и достигла отметки в 76,5 тысячи рублей с учетом выплаты НДФЛ. Аналитики связывали подобную динамику в том числе с острым кадровым голодом, с которым столкнулось большинство ключевых отраслей национальной экономики. На этом фоне работодатели стали активнее бороться за действующих и новых сотрудников, предлагая им более высокие оклады, поясняли эксперты. В начале 2025 года динамика роста зарплат в стране оставалась на высоком уровне, отмечали в ЦБ.