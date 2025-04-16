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20:03, 16 апреля 2025Наука и техника

Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в космосе

Президент Путин: Многие страны хотят сотрудничать с Россией в космосе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Многие страны хотят сотрудничать с Россией в области космоса, в этой части имеются большие планы с Китаем, рассказал президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

Планы сотрудничества с КНР глава государства назвал грандиозными. «Что касается сотрудничества с другими странами, со Штатами, оно продолжается», — отметил российский лидер в ходе общения со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Путин добавил, что госкорпорация «Роскосмос» находится в контакте с НАСА.

Ранее на той же встрече глава государства сравнил американского бизнесмена Илона Маска с советским ученым Сергеем Королевым и другими первопроходцами в области космонавтики.

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