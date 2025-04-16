Раскрыта цель сорванного в Пятигорске теракта

Теракт в Пятигорске планировали устроить на концерте известного артиста

Теракт, который предотвратили сотрудники ФСБ в Пятигорске, планировали устроить на концерте известного артиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.» со ссылкой на собственный источник.

Уроженец Центральной Азии, который готовил преступление, уже задержан. Предварительно, он участником международной террористической организации, По месту его жительства были изъяты бутылки с зажигательной смесью.

О предотвращении теракта в одном из досуговых центров города сотрудники ФСБ сообщили в среду, 16 апреля.