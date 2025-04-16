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18:34, 16 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыта цель сорванного в Пятигорске теракта

Теракт в Пятигорске планировали устроить на концерте известного артиста
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала планировавшего теракт в Пятигорске иностранца

Фото: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock / Fotodom  

Теракт, который предотвратили сотрудники ФСБ в Пятигорске, планировали устроить на концерте известного артиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.» со ссылкой на собственный источник.

Уроженец Центральной Азии, который готовил преступление, уже задержан. Предварительно, он участником международной террористической организации, По месту его жительства были изъяты бутылки с зажигательной смесью.

О предотвращении теракта в одном из досуговых центров города сотрудники ФСБ сообщили в среду, 16 апреля.

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