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14:46, 16 апреля 2025Россия

Раскрыты подробности о боях с ВСУ в российском регионе

Минобороны: Российские войска ударили по семи бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Российские войска за сутки ударили по семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Подробности о ситуации в российском регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении.

Бои проходили возле населенных пунктов Олешня и Горналь, добавили в оборонном ведомстве. За сутки противник лишился танка, БТР, двух бронированных машин, трех артиллерийских орудий, двух ЗРК «Стрела-10», двух станций РЭБ, двух радиолокационных станций ПВО, а также 160 бойцов. С момента вторжения в регион украинские войска потеряли свыше 74 610 бойцов.

В этот же день оборонное ведомство отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 16 апреля 26 украинских беспилотников самолетного типа. Девять дронов сбили в Воронежской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Курской, по два — в Липецкой и над Крымом, еще один — над Московским регионом.

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