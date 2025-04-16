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19:05, 16 апреля 2025Культура

Режиссер назвала Асмус профнепригодной после скандального увольнения

Режиссер Агранович заявила об увольнении Асмус из сериала «Склиф» после скандала
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Режиссер сериала «Склиф» Мария Агранович подтвердила новости об увольнении Кристины Асмус после скандала. Об этом она рассказала в интервью изданию Super.

«Я могу сказать, что это правда. Это профнепригодность, на мой взгляд. Я больше не буду ничего говорить, потому что есть соглашения определенные с продюсерами», — заявила постановщик.

Ранее стало известно, что звезду «Интернов» Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки. Сама актриса назвала новость о своем отстранении от участия в сериале клеветой.

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