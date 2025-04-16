Режиссер назвала Асмус профнепригодной после скандального увольнения

Режиссер Агранович заявила об увольнении Асмус из сериала «Склиф» после скандала

Режиссер сериала «Склиф» Мария Агранович подтвердила новости об увольнении Кристины Асмус после скандала. Об этом она рассказала в интервью изданию Super.

«Я могу сказать, что это правда. Это профнепригодность, на мой взгляд. Я больше не буду ничего говорить, потому что есть соглашения определенные с продюсерами», — заявила постановщик.

Ранее стало известно, что звезду «Интернов» Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки. Сама актриса назвала новость о своем отстранении от участия в сериале клеветой.