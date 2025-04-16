Россиянам назвали способ найти клад

Кладоискатель Порываев: Найденный на пляже клад можно оставить себе

Кладоискатели могут добывать сокровища чужими руками — обратиться к специалистам, которые трудятся в рамках закона. Об этом рассказал РЕН ТВ кладоискатель Владимир Порываев.

По его словам, во многих семьях есть легенды о спрятанном предками кладе. «В каждом населенном пункте есть легенда о том, что где-то помещик жил, где-то какой-то купец или ремесленник спрятал клад. Я со своего опыта могу сказать, что где-то процентов на 70-80 они соответствуют истине», — поделился кладоискатель.

Порываев рассказал, что недавно помог клиентам найти спрятанный дедом клад перед продажей участка — он обнаружил золотые монеты и получил за это гонорар в пять тысяч рублей.

Кладоискатель также сообщил, что доход может принести и простой металлолом, который ищут в заброшенных промзонах. Еще одним прибыльным местом считается поиск на пляже. «Закон не запрещает оставить себе бесхозное украшение, но только если оно не представляет историческую ценность», — рассказал Порываев.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде найдена редчайшая металлическая подвеска с изображением головы быка. Это третья подвеска, обнаруженная на Троицком раскопе за последние 52 года.