Россияне стали реже покупать один напиток

«Нильсен»: За год розничные продажи чая в России сократились на 3 процента

С февраля 2024 года по январь 2025-го розничные продажи чая в России сократились на 3 процента. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен» сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечают аналитики «Чек Индекса» в первом квартале 2025 года напиток стали покупать реже на пять процентов. Спрос на черный чай упал на четыре, а на зеленый — на шесть процентов. Количество специализированных торговых точек сократилось на два процента. Продажи фруктовых и ягодных чаев за то же время выросли на пять процентов.

По данным «Нильсен», доля черного чая за год в продажах составила 83,6, а зеленого — 10,1 процента. Продажи листовой продукции за 12 месяцев, по данным аналитиков, сократились на 3,6 процента, пакетированной — на 3,3 процента. В то же время показатели чая в пирамидках увеличились на 6,8 процента год к году.

В 2024 году розничная стоимость чая в России выросла в среднем на 18 процентов. Сильнее всего при этом подорожал черный байховый чай. На этом фоне совокупные продажи чая в России в 2024-м просели на четыре процента

В феврале 2025 года Китай, являющийся главным производителем чая в мире, резко сократил поставки продукцию в Россию. За последний зимний месяц экспортеры отправили в Россию чая на 2,5 миллиона долларов. Достигнутый результат оказался минимальным с февраля 2023 года. За 12 месяцев совокупные объемы поставок этой продукции из КНР в РФ сократились в 1,9 раза, а в месячном выражении — в 1,8 раза.