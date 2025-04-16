Российский военный получил 5,5 года колонии за уклонение от службы

Суд приговорил к 5,5 годам колонии военного Втюрина за уклонение от службы

Томский гарнизонный суд вынес приговор в отношении военного Никиты Втюрина, который решил уклониться от службы и не явился в воинскую часть. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Как установил суд, 21 февраля 2024 года Втюрин не явился на службу из отпуска в установленный срок без уважительных причин, а остался по месту проживания в Югре. Его задержали 17 февраля этого года сотрудники полиции.

Суд приговорил военного к 5,5 года лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что два российских бойца сбежали из зоны СВО. Их нашли во время рейда в трех тысячах километров от передовой.