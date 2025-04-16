Депутат Госдумы Шеремет: ВСУ могут спасти Украину, свергнув режим Зеленского

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют последний шанс спасти страну, объединившись и свергнув киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

По его словам, на Украине просыпается внутренний протест, он направлен на отстранение Зеленского от власти. «У украинских военных остался последний шанс спасти Украину, и для этого нужно объединиться и свергнуть Зеленского», — подчеркнул он.

Шеремет указал, что времени на спасение Украины фактически не осталось.

Ранее боец ВСУ опубликовал в социальной сети TikTok видео с призывом свергнуть Зеленского, военнослужащего задержали.