Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:12, 16 апреля 2025Россия

В Госдуме рассказали о последнем шансе ВСУ спасти Украину

Депутат Госдумы Шеремет: ВСУ могут спасти Украину, свергнув режим Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют последний шанс спасти страну, объединившись и свергнув киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

По его словам, на Украине просыпается внутренний протест, он направлен на отстранение Зеленского от власти. «У украинских военных остался последний шанс спасти Украину, и для этого нужно объединиться и свергнуть Зеленского», — подчеркнул он.

Шеремет указал, что времени на спасение Украины фактически не осталось.

Ранее боец ВСУ опубликовал в социальной сети TikTok видео с призывом свергнуть Зеленского, военнослужащего задержали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новые власти Германии хотят передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как на это отреагировали в России?

    На Украине допустили подписание с США промежуточного документа по ископаемым «уже сегодня»

    Немецкие банки отказались от инвестиций в оборону по соображениям этики

    Раскрыты потери ВСУ в бою за монастырь под Курском

    В Финляндии заявили о гибели наемника на Украине

    Отказ Трампа продать ракеты Украине объяснили интересом к переговорам с Путиным

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала откровенное декольте после тренировки

    В Белом доме заявили о возможности США «манипулировать временем и пространством»

    В России допустили подготовку удара «невиданной силы» по Украине

    Военкор рассказал об уничтожении ВСУ своих войск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости