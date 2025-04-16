Сотрудник авиакомпании продавал свои льготные авиабилеты на eBay за десятки тысяч рублей

Сотрудник авиакомпании British Airways продавал свои льготные авиабилеты на eBay

Сотрудник авиакомпании British Airways продавал свои льготные авиабилеты на eBay за сотни фунтов стерлингов (десятки тысяч рублей) и попался руководству перевозчика. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что авиакомпания предоставляет льготные билеты только сотрудникам и их близким людям. При этом они обязуются не нарушать правила перевозчика и соглашаются с тем, что смогут попасть на борт только при условии, что там будет свободное место. Однако один из работников решил заработать на своих льготах: он продавал билеты за 600 фунтов стерлингов (65 тысяч рублей).

За указанную сумму покупатель мог три месяца пользоваться услугой и летать в любые направления, в которые осуществляла рейсы авиакомпания.

Ранее сотрудник российской авиакомпании «Уральские авиалинии» брал у пассажиров по 600 рублей за услуги, которые должны были быть бесплатными. Уточняется, что незаконная деятельность осуществлялась в аэропорту Сочи.