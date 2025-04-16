Сотрудник авиакомпании продавал свои льготные авиабилеты на eBay за десятки тысяч рублей

Сотрудник авиакомпании British Airways продавал свои льготные авиабилеты на eBay за сотни фунтов стерлингов (десятки тысяч рублей) и попался руководству перевозчика. Об этом сообщает PYOK.
Уточняется, что авиакомпания предоставляет льготные билеты только сотрудникам и их близким людям. При этом они обязуются не нарушать правила перевозчика и соглашаются с тем, что смогут попасть на борт только при условии, что там будет свободное место. Однако один из работников решил заработать на своих льготах: он продавал билеты за 600 фунтов стерлингов (65 тысяч рублей).
За указанную сумму покупатель мог три месяца пользоваться услугой и летать в любые направления, в которые осуществляла рейсы авиакомпания.
Ранее сотрудник российской авиакомпании «Уральские авиалинии» брал у пассажиров по 600 рублей за услуги, которые должны были быть бесплатными. Уточняется, что незаконная деятельность осуществлялась в аэропорту Сочи.