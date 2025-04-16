Стало известно о помощи Франции в подготовке письма Зеленского Трампу

Politico: Французские дипломаты помогли Зеленскому составить письмо Трампу

Французские дипломаты помогли президенту Украины Владимиру Зеленскому составить письмо президенту США Дональду Трампу, чтобы смягчить напряженность между лидерами. Об этом сообщает Politico со ссылкой источники.

«Пока [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер проводил телефонные переговоры с обоими лидерами и отправлял своего главного советника по национальной безопасности в Вашингтон и Киев, французские дипломаты выступали посредниками в обсуждении условий примирительного письма Зеленского Трампу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в тот период европейские дипломаты из Парижа, Лондона и Берлина активно искали пути к нормализации отношений между США и Украиной.

5 марта президент США Дональд Трамп заявил, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского письмо о готовности сесть за стол переговоров. Перед этим между украинским лидером и его американским коллегой состоялась встреча в Белом доме, где общение политиков обернулось перепалкой.