Стало известно о помощи Франции в подготовке письма Зеленского Трампу

Французские дипломаты помогли президенту Украины Владимиру Зеленскому составить письмо президенту США Дональду Трампу, чтобы смягчить напряженность между лидерами. Об этом сообщает Politico со ссылкой источники.
«Пока [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер проводил телефонные переговоры с обоими лидерами и отправлял своего главного советника по национальной безопасности в Вашингтон и Киев, французские дипломаты выступали посредниками в обсуждении условий примирительного письма Зеленского Трампу», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в тот период европейские дипломаты из Парижа, Лондона и Берлина активно искали пути к нормализации отношений между США и Украиной.
5 марта президент США Дональд Трамп заявил, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского письмо о готовности сесть за стол переговоров. Перед этим между украинским лидером и его американским коллегой состоялась встреча в Белом доме, где общение политиков обернулось перепалкой.