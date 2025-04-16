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15:10, 16 апреля 2025Мир

Стало известно о помощи Франции в подготовке письма Зеленского Трампу

Politico: Французские дипломаты помогли Зеленскому составить письмо Трампу
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Французские дипломаты помогли президенту Украины Владимиру Зеленскому составить письмо президенту США Дональду Трампу, чтобы смягчить напряженность между лидерами. Об этом сообщает Politico со ссылкой источники.

«Пока [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер проводил телефонные переговоры с обоими лидерами и отправлял своего главного советника по национальной безопасности в Вашингтон и Киев, французские дипломаты выступали посредниками в обсуждении условий примирительного письма Зеленского Трампу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в тот период европейские дипломаты из Парижа, Лондона и Берлина активно искали пути к нормализации отношений между США и Украиной.

5 марта президент США Дональд Трамп заявил, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского письмо о готовности сесть за стол переговоров. Перед этим между украинским лидером и его американским коллегой состоялась встреча в Белом доме, где общение политиков обернулось перепалкой.

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