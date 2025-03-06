Белый дом: спор Трампа и Зеленского показал недовольство США итогами переговоров

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила противоречия между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По ее словам, спор в Овальном кабинете показал недовольство американской администрации итогами переговоров с Киевом, передает ТАСС.

«Как я неоднократно говорила, встреча отразила неудовлетворенность, которая есть у нынешней администрации после переговоров с украинцами за закрытыми дверьми», — подчеркнула представитель.

Левитт напомнила, что Зеленский 4 марта опубликовал заявление, которое Белый дом считает позитивным шагом вперед. Она призвала посмотреть, как будут развиваться события в дальнейшем.

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков обернулось перепалкой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

После этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться перед Трампом. По его словам, встреча политиков обернулась фиаско из-за поведения украинского лидера.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы. В 2014 году он также говорил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца.

