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15:54, 16 апреля 2025Спорт

Ставший лучшим бомбардиром чемпионата Турции футболист выпал с 11-го этажа и не выжил

Габонский футболист Бупендза не выжил после падения с 11-го этажа в Китае
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Габонский футболист китайского клуба «Чжэцзян» Аарон Бупендза не выжил после того, как выпал из окна 11-го этажа. Об этом сообщает Turkiyetoday.com.

Инцидент произошел в Китае, игрок находился в собственной квартире вместе с братом. Китайские правоохранители рассматривают три версии случившегося: суицид, несчастный случай, а также убийство.

Брат 28-летнего игрока сейчас находится в статусе подозреваемого. Бупендза пропустил последнюю тренировку своей команды. В клубе пытались с ним связаться, но игрок не отвечал на звонки и сообщения.

Бупендза перешел в «Чжэцзян» в январе этого года. В сезоне-2020/2021 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции в составе клуба «Хатайспор», забив 22 гола. В активе форварда 8 голов в 35 матчах в составе сборной Габона.

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