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14:53, 16 апреля 2025Силовые структуры

Суд арестовал заказчика и исполнителя расправы над криминальным авторитетом «Красноярским»

В Туапсе суд арестовал исполнителя и заказчика убийства криминального авторитета
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Туапсе суд арестовал заказчика и исполнителя расправы над 55-летним бизнесменом Арсеном Наджаряном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

Фигуранты обвиняются в зависимости от роли каждого по пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство по найму») и части 4, 5 статьи 33, пункта «з» части 2 статьи 105 («Подстрекательство и пособничество в убийстве по найму») УК РФ.

В апреле 46-летний мужчина решил расправиться с соседом из-за затяжного бытового конфликта. Он предложил 44-летнему знакомому совершить преступление, а взамен пообещал ему легковой автомобиль. Отмечается, что заказчик сам нашел ружье. 11 апреля исполнитель проник во двор дома жертвы в селе Дзеберкой и выстрелил ему в грудь. Затем он нанес еще один прицельный выстрел из пистолета в голову Наджаряна. Спасти раненого не удалось.

Потерпевший — криминальный авторитет по прозвищу Красноярский, уточняет РИА Новости. Момент расправы попал на видео.

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