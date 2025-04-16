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19:46, 16 апреля 2025Мир

Трамп резко ответил на критику Байдена

Трамп ответил на критику Байдена, назвав его худшим президентом в истории США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп резко ответил на критику своего предшественника Джо Байдена, назвав его худшим американским лидером в истории страны. Свое заявление Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

«Сонный Джо Байден — худший президент в истории США», — отметил Трамп.

Американский лидер добавил, что именно из-за миграционной политики Байдена в США проникли «миллионы преступников». Трамп добавил, что он был избран на пост президента, чтобы убрать из страны «этих головорезов».

Ранее Байден раскритиковал новую администрацию за миграционную политику, назвав действия Белого дома «разрушительными».

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