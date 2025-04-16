Трамп резко ответил на критику Байдена

Трамп ответил на критику Байдена, назвав его худшим президентом в истории США

Президент США Дональд Трамп резко ответил на критику своего предшественника Джо Байдена, назвав его худшим американским лидером в истории страны. Свое заявление Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

«Сонный Джо Байден — худший президент в истории США», — отметил Трамп.

Американский лидер добавил, что именно из-за миграционной политики Байдена в США проникли «миллионы преступников». Трамп добавил, что он был избран на пост президента, чтобы убрать из страны «этих головорезов».

Ранее Байден раскритиковал новую администрацию за миграционную политику, назвав действия Белого дома «разрушительными».