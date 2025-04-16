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12:19, 16 апреля 2025Мир

В Белом доме отреагировали на усилия Европы по Украине словами «сыты по горло»

Economist: В Белом доме «сыты по горло» усилиями Европы по укреплению Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Erin Scott / Reuters

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа выражают усталость от усилий европейских стран по укреплению обороноспособности Украины. Об этом сообщает журнал The Economist.

«Дипломаты в Вашингтоне сообщают, что несколько помощников Трампа в частном порядке говорят, что они "сыты по горло" усилиями Европы по укреплению Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, в статье сказано, что представители Министерства обороны США недавно задали одному из европейских союзников вопрос о том, почему тот все еще поставляет военную помощь на Украину. Как утверждается, этот вопрос был проигнорирован.

Ранее издание Politico сообщило, что Трамп был в ярости из-за поддержки Европейским союзом украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки двух глав государств в Белом доме в феврале.

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