В Белом доме отреагировали на усилия Европы по Украине словами «сыты по горло»

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа выражают усталость от усилий европейских стран по укреплению обороноспособности Украины. Об этом сообщает журнал The Economist.
«Дипломаты в Вашингтоне сообщают, что несколько помощников Трампа в частном порядке говорят, что они "сыты по горло" усилиями Европы по укреплению Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, в статье сказано, что представители Министерства обороны США недавно задали одному из европейских союзников вопрос о том, почему тот все еще поставляет военную помощь на Украину. Как утверждается, этот вопрос был проигнорирован.
Ранее издание Politico сообщило, что Трамп был в ярости из-за поддержки Европейским союзом украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки двух глав государств в Белом доме в феврале.