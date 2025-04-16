Турист сорвался со смотровой площадки в Испании на глазах очевидцев

Британский турист сорвался со смотровой площадки в Испании во время селфи

Британский турист сорвался со смотровой площадки в Испании во время селфи и не выжил. Об этом пишет The Olive Press.

По данным издания, инцидент произошел в субботу, 13 апреля, на смотровой площадке древнеримского акведука в Сеговии. 63-летний мужчина, имя которого не раскрывается, приехал в этот город с двумя спутниками за несколько дней до несчастного случая.

Как сообщает источник, британец, предположительно, сидел у края стены, где не было защитных ограждений, и упал, когда фотографировался. Трагедия произошла на глазах очевидцев, один из которых находился на месте с двумя дочерьми и постоянно напоминал им о правилах безопасности.

К акведуку оперативно приехали несколько бригад скорой помощи и полицейские. Однако спасти путешественника не удалось.

Ранее российская туристка захотела сделать селфи во время поездки на поезде на Шри-Ланке, высунулась из вагона и на полной скорости врезалась в камень. Женщину с серьезными травмами головы госпитализировали, но спасти ее не удалось.

