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11:47, 16 апреля 2025Россия

Украина атаковала еще один российский населенный пункт

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ ударили БПЛА по селу Подывотье Севского района
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) еще один российский населенный пункт — село Подывотье Севского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Как рассказал чиновник, ВСУ ударили по продовольственному магазину.

«Пострадавших нет (...) В результате сбросов взрывных устройств повреждены кровля и окна», — сообщил Богомаз.

Ранее сообщалось об атаке украинских беспилотников на Ивановскую область. По разным данным, речь идет о БПЛА «Лютый» и дронах-камикадзе «Бобер». Повреждения получили как минимум три частных жилых дома.

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