В Австралии раскрыли позицию Индонезии по российским военным самолетам

Министр обороны Австралии Марлз: Российских самолетов в Индонезии не будет

Индонезия исключила возможность размещения российских воздушно-космических сил на своих аэродромах. Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз, передает Bloomberg.

«Он [министр обороны Индонезии Сджафри Сджамсоеддином] дал мне однозначно понять, что никаких российских самолетов в Индонезии не будет, и что эти сообщения не соответствуют действительности», — отметил Марлз, ссылаясь на беседу с индонезийским коллегой.

Ранее издание Janes сообщило о якобы поступившем от Москвы запросе на использование базы ВВС Манухуа в провинции Папуа.

24 февраля Австралия ввела новый пакет санкций в отношении России. В пакет вошли санкции против 70 граждан России и 70 российских предприятий.