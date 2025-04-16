В Башкирии парализованную девушку поставили на ноги

Нейрохирурги Башкирии поставили на ноги парализованную после ДТП девушку

Нейрохирурги Туймазинской больницы в Башкирии поставили на ноги парализованную девушку. Об этом пишет агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

27-летняя россиянка получила травмы из-за ДТП, ее нашли лишь спустя два часа после инцидента. Пациентка поступила в больницу с переломом позвоночника, повреждением спинного мозга и множественными переломами. Уточняется, что перечисленные травмы привели пострадавшую к обездвиженности ног.

Бригада врачей под рентгенографическим контролем провела операцию, во время которой использовалось шесть специальных имплантов. Вследствие проделанной работы у россиянки восстановились двигательные функции. Сейчас девушку выписали из больницы и направили на реабилитацию.

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