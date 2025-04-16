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18:54, 16 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве назвали возможной отмену военного положения на Украине

Депутат Чернев: Верховная Рада может отменить военное положение при перемирии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховная Рада может отменить военное положение, продленное президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил украинский депутат Егор Чернев, передает УНИАН в своем Telegram-канале.

«Продление на 90 дней не означает, что это будет 90 дней. Если мы достигнем мира в этой войне раньше, то совершенно понятно, что Рада может своими голосами поддержать прекращение военного положения в любое время», — сказал он.

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в Верховной Раде сообщило, что причиной спешного продления военного положения и мобилизации на Украине Владимиром Зеленским является возможный прогресс в переговорах между Россией и США. По данным журналистов, в Киеве опасаются согласия Вашингтона с рядом условий Москвы, в том числе с проведением выборов президента республики.

Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации 15 апреля. Депутаты приняли документы на следующий день.

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