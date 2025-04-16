В одной из стран НАТО подтвердили увеличение оборонных расходов до пяти процентов от ВВП

Карис: Эстония планирует увеличение оборонных расходов до пяти процентов от ВВП

Увеличение оборонных расходов Эстонии до пяти процентов от ВВП находится на стадии планирования. Об этом заявил президент республики Алар Карис, передает ERR.

«С финансовой точки зрения это означает чуть более двух миллиардов евро в 2026 году. Мы обсуждали то, как эти 5 процентов могли бы быть распределены и что нам для этого нужно», — рассказал он, комментируя прошедшую встречу совета Эстонии по государственной обороне.

Глава государства подчеркнул, что основное внимание было уделено средствам противовоздушной обороны, боеприпасам и «огневой мощи». Как отмечают журналисты, в ходе заседания совета также обсуждались темы оборонной промышленности.

В январе Литва и Эстония первыми среди стран НАТО пообещали увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП на фоне соответствующих требований президента США Дональда Трампа. Впоследствии Таллин одобрил повышение оборонных трат в 2026 году.