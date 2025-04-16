В офисе музея нашли книгу с переплетом из кожи известного убийцы

В Великобритании нашли книгу, переплетенную кожей известного убийцы

В Великобритании обнаружили книгу, переплет которой сделан из кожи Уильяма Кордера — известного убийцы, жившего в XIX веке. Об этом пишет The Telegraph.

Часть кожи Кордера использовали для изготовления книги, описывающей историю его преступления. С 1933 года она была экспонатом музея Мойс-Холл. Недавно его сотрудники нашли второй экземпляр, который оказался переплетен оставшимися кусками кожи Кордера.

Предполагается, что книга принадлежала семье, которая тесно общалась с хирургом, анатомировавшим преступника. Именно эта семья подарила артефакт музею несколько десятилетий назад. Один из авторов серии исторических книг «Ужасные истории», Терри Дири, назвал находку омерзительной. «Многие преступники действительно боялись этого. Это было хуже, чем повешение, — мысль, что их тело расчленят после смерти», — рассказал он.

Уильям Кордер известен в Великобритании как виновник убийства в Красном амбаре. Тогда мужчина состоял в отношениях с Марией Мартен. Любовники хотели вместе сбежать в Ипсуич и тайно заключить брак. В день побега пара встретилась в амбаре с красной черепичной крышей.

После этого семья Мартен стала получать письма от Кордера. Он писал, что они с Мартен поженились и отлично живут вместе, однако ее приемная мать не верила в это. Она утверждала, что видит во снах Мартен, закопанную в амбаре. Однажды женщина не выдержала и отправила мужа на поиски дочери. Он проверил тот самый амбар и обнаружил там останки пропавшей девушки.

Подозрения пали на Кордера. Полиция поймала его в Лондоне, где он уже успел жениться на другой женщине и начать новую жизнь. В ходе расследования выяснилось, что Кордер выстрелил в Мартен, когда они были в амбаре, а потом закопал ее там же. В 1828 году его публично повесили.

Убийство в Красном амбаре получило широкий общественный резонанс. Это дело не только освещали в газетах, но посвящали ему пьесы и песни.

Ранее сообщалось, что Гарвард принял решение снять переплет из человеческой кожи с книги Des Destinées de L'Ame («Судьба душ») Арсена Уссе, которая хранилась в библиотеке Хоутона с 1930-х годов. Университет также принес извинения за нарушение «этических стандартов» при обращении с книгой.

