Гарвард снял переплет из человеческой кожи с книги XIX века и извинился

Гарвард снял переплет из человеческой кожи с книги Арсена Уссе XIX века

Гарвард принял решение снять переплет из человеческой кожи с книги Des Destinées de L'Ame («Судьба душ») Арсена Уссе, которая хранилась в библиотеке Хоутона с 1930-х годов. Об этом говорится в заявлении на сайте университета.

Труд XIX века привлек всеобщее внимание в 2014 году после того, как ряд тестов подтвердил, что его обложка была изготовлена из кожи человека. Книга была написана французским писателем Арсеном Уссе в середине 1880-х годов как размышление о природе души и жизни после смерти. Первый владелец «Судьбы душ», французский врач Людовик Булан, затем изготовил для нее переплет из человеческой кожи. В Гарварде заявили, что Буланд без какого-либо согласия взял кожу одной из пациенток в больнице, где на тот момент работал.

После проведенного расследования комитет по возвращению коллекций Гарвардского музея и сама библиотека пришли к выводу, что переплет необходимо изъять. Университет также принес извинения за нарушение «этических стандартов» при обращении с книгой и неуместный «сенсационный, болезненный и юмористический тон» при публикации заявлений о ней. Отмечается, что в 2014 году университет, комментируя результаты тестов переплета на наличие ДНК человека, назвал это «хорошей новостью для поклонников антроподермической библиопегии, библиоманов и каннибалов».

Руководство библиотеки признало, что ее действия поставили под угрозу достоинство человека, чьи останки были использованы для изготовления переплета.

Ранее археологи обнаружили, что древние скифы, как и утверждалось в легендах, делали вещи из человеческой кожи. Это открытие подтвердило заметки древнегреческого историка Геродота.

