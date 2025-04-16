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20:12, 16 апреля 2025Мир

Во Франции оценили отказ Трампа от предложения Зеленского

Политик Филиппо: Трамп поставил на место Зеленского в вопросе ракет ПВО
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент США Дональд Трамп поставил на место украинского коллегу Владимира Зеленского в вопросе покупки ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Трамп ставит на место Зеленского, который хочет продолжать войну любой ценой», — отметил политик.

Ранее издание Bild сообщило, что американский лидер ответил отказом на предложение Зеленского приобрести у США ракеты для Patriot.

14 апреля Трамп раскритиковал украинского президента за постоянное стремление получить американские ракеты ПВО, обвинив Украину в ведении боевых действий «против кого-то, кто в 20 раз больше».

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