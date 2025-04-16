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15:02, 16 апреля 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о развитии ударных БПЛА в зоне СВО

Военкор Поддубный: ВСУ используют переносящие малые дроны материнские БПЛА
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют материнские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), переносящие до шести малых дронов. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«На вооружении противника появились беспилотники-носители — так называемые материнские БПЛА, способные нести до шести малых FPV-дронов», — написал он. Поддубный добавил, что ранее такие беспилотники уже использовались на курском направлении.

Военкор подчеркнул, что совершенствование беспилотных систем идет параллельно с увеличением числа ударных БПЛА на каждом участке фронта. Он отметил, что одновременно с этим в российские войска начали поступать дроны-ретрансляторы, увеличивающие дальность действия ударных аппаратов.

Ранее стало известно, что ВСУ получили FPV-дрон, собранный украинскими детьми. Его показал командир 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов.

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