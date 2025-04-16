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05:00, 16 апреля 2025Забота о себе

Врач предупредила о вреде массового увлечения упражнениями Кегеля

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Galina Zhigalova / Globallookpress.com

Упражнения Кегеля не нужно делать всем без исключения, так как оно может не помочь, а навредить, считает врач-физиотерапевт Аманда Нери. Об опасности повального увлечения интимной гимнастикой она предупредила в беседе с New York Post.

Нери отметила, что упражнения Кегеля очень полезны: они помогают при беременности, пролапсе, недержании и многих других проблемах. Однако делать их ради профилактики не нужно, считает врач. Особенно опасно, по ее мнению, следовать инструкциям сомнительных экспертов из социальных сетей. «Чрезмерное или неправильное выполнение упражнений может привести к гипертонусу тазового дна, то есть к перенапряжению интимных мышц. Это может спровоцировать боль, затруднения при мочеиспускании или дефекации и даже сексуальную дисфункцию», — заявила Нери.

При этом специалистка подчеркнула, что при правильном подходе упражнения Кегеля могут улучшить контроль над мочевым пузырем, снимают боль в спине, тазе или в плечах.

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Ранее физиотерапевт и эксперт по женскому здоровью Сара Перси рассказала, что упражнения Кегеля вредны для сексуальной жизни. По ее словам, если переусердствовать с тренировками, может появиться боль при половом контакте.

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