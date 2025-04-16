ВСУ стали использовать иностранцев и женщин в боях за Елизаветовку в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали в боях за населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике (ДНР) иностранных наемников и женщин. Об этом рассказал стрелок 5-й гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской армии Центральной группировки российских войск с позывным Конек, передает ТАСС.

По его словам, он и его сослуживцы слышали в радиоперехватах иностранцев и женщин. Он также рассказал, что в иностранном контингента на стороне украинских войск воевали афроамериканцы, тела которых были брошены солдатами ВСУ на поле боя.

Ранее Конек рассказал, что наемники из Колумбии приняли участие в обороне Елизаветовки на стороне ВСУ. «Наемники не сдаются, а, скорее всего, "откатываются" потихоньку», — сообщил он.

До этого инженер-сапер с позывным Фиксик рассказал, как украинские войска использовали иностранных наемников в ДНР. По его словам, чаще всего они задействованы в качестве операторов беспилотников, снайперов и пулеметчиков и находятся подальше от передовой.

