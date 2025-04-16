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14:11, 16 апреля 2025Бывший СССР

Захарова рассказала о жестком конфликте внутри украинского общества

Захарова: Конфликт внутри украинского общества идет на уровне жизни и смерти
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Противостояние внутри украинского общества идет на уровне жизни и смерти, потому что многие люди не могут предать память предков, отдавших жизнь за правду. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, страны коллективного Запада внедрили на Украине неонацизм в государственную идеологию, из-за чего общество в стране разделилось на тех, кто присягнул новой идеологии, и тех, кто этому не поддался. Она рассказала, что для многих людей это противостояние носит характер уровня «жизнь или смерть».

«Потому что люди, понимая, что их предки за это отдавали жизнь, отстаивая правду, (…) никогда не предадут память и никогда не смогут жить под идеологией противоположной»", — сказала Захарова, добавив, что уже целое поколение на Украине было воспитано с идеей, что «все, что было 80 лет назад, было иначе».

Ранее Захарова заявила о возрождении евронацизма. Так дипломат прокомментировала информацию, что Сербии могут отказать во вступлении в Евросоюз, если президент страны Александр Вучич посетит парад Победы в Москве 9 мая.

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