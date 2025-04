Женщина расправилась с другом во время секса в машине

В Аргентине начался суд над жительницей города Сан-Хуан, которая расправилась с другом во время секса. Об этом сообщает Need To Know.

На скамье подсудимых оказалась 34-летняя Лучиана Бустос Санчес, которая является единственной подозреваемой в деле о смерти Марсело Хосе Амарфила. По версии следствия, преступление было совершено 16 января 2024 года. В тот день Санчес и Амарфил вместе отправились за продуктами. Затем, как утверждают судебные документы, они остановились около аэропорта и решили заняться сексом. Женщина пристегнула полностью обнаженного друга к рулю кожанными наручниками, завязала ему глаза, а затем шесть раз ударила ножом в лицо и шею.

Амарфил успел освободиться, укусил Санчес за руку, выбрался из машины и попытался убежать, однако потерял сознание. Спасти его не удалось. Сразу же после происшествия женщина подошла к находившемуся неподалеку патрульному полицейскому, и сказала, что ее друг сам поранил себя. При этом у нее на руках была кровь. Версия Санчес была сразу же опровергнута судмедэкспертами. Они заявили, что Амарфил не мог нанести себе подобные раны.

Родственники мужчины рассказали, что он дружил с Санчес, часто ужинал с ней и посещал семейные праздники, однако о романтических отношениях между ними никто ничего не знал. Защита утверждает, что женщина стала жертвой сексуального насилия и оборонялась.

Ранее сообщалось, что в США женщина расправилась с бойфрендом из-за завтрака. Арестованная объяснила, что ссора возникла из-за выбора блюда.