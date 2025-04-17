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14:18, 17 апреля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев передал привет показавшему ему неприличный жест украинцу

Дизайнер Лебедев передал привет показавшему ему неприличный жест украинцу
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал инцидент с показавшим ему неприличный жест в Японии украинцем. На эту тему он высказался в выпуске обзора новостей, видео доступно во «ВКонтакте».

Дизайнер напомнил, что встреча с украинцем произошла недалеко от города Киото. По словам Лебедева, в то время как он шел вдоль реки, к нему внезапно подбежал украинец и показал ему средний палец, снимая это на видео.

«Просто, видимо, совсем молодой, юный человек еще, просто не умеет пилить контент, но ему очень хочется понравиться», — заявил блогер. Дизайнер также счел, что оскорбивший его незнакомец смотрит выпуски его обзоров новостей, и передал ему «горячейший» привет.

О том, что украинец в Японии показал Лебедеву средний палец, ранее заявило в Telegram издание Mash. Как отмечалось в сообщении, дизайнер в ответ на неприличный жест поблагодарил незнакомца за то, что тот смотрит его контент.

Перед этим Лебедев рассказал, что один из его знакомых, живущий на Украине, попросил помочь ему сбежать из страны. Дизайнер добавил, что был бы рад помочь всем, кто хочет покинуть Украину, однако у него нет такой возможности.

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