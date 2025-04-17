Банду спортсменов задержали за нападения на закладчиков

В Кузбассе задержали троих участников банды, избивавших закладчиков

В Кузбассе задержали троих участников банды спортсменов, запугивающих закладчиков наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, всего банда состоит из восьми человек, включая тренера. Ее члены избивали закладчиков и отнимали их деньги.

Правоохранители пришли к тренеру, однако он отрицает свою причастность.

Ранее стало известно, что в Липецкой области следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростков на сверстницу в одном из торговых центров (ТЦ) Липецка.