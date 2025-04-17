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19:29, 17 апреля 2025Силовые структуры

Банду спортсменов задержали за нападения на закладчиков

В Кузбассе задержали троих участников банды, избивавших закладчиков
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Кузбассе задержали троих участников банды спортсменов, запугивающих закладчиков наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, всего банда состоит из восьми человек, включая тренера. Ее члены избивали закладчиков и отнимали их деньги.

Правоохранители пришли к тренеру, однако он отрицает свою причастность.

Ранее стало известно, что в Липецкой области следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростков на сверстницу в одном из торговых центров (ТЦ) Липецка.

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