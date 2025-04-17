Бизнесмены пытались вывезти сотни тонн краба из России и попались на контрабанде

Двое бизнесменов из Приморья стали фигурантами дел о контрабанде 320 тонн краба

Во Владивостоке следователи возбудили уголовных дела против двух бизнесменов, которые пытались вывезти 320 тонн краба за границу и занизили стоимость товара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, сотни тонн краба предназначались для Кореи, Китая и Японии. При вывозе их из России предприниматели занизили стоимость и не уплатили платежей на почти десять миллионов рублей.

Дела заведены по части 1 статьи 226.1 («Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Забайкалье осудят местного жителя и иностранца за контрабанду 14 килограммов золота.