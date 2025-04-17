Экс-советник НАТО заявил об отсутствии у Европы плана по завершению конфликта на Украине

Экс-советник НАТО Жак Бо: У Европы нет плана по завершению конфликта на Украине

Европейское коллективное мышление пока не может представить адекватный план по завершению украинского конфликта, заявил экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube.

По его словам, между Россией и Европой есть долгая история недоверия. Он напомнил, как европейские страны с 2022 года вводили санкции в отношении Москвы и заставили весь мир за ними повторять.

«Но они также увидели, что в Европе сами взяли себя в заложники, вводя санкции против российских газа и нефти, а потом принимали срочные решения о ценовых потолках. Во всем мире это создало ауру неприятия», — подчеркнул он. Военный уверен в отсутствии у Европы плана по завершению конфликта на Украине.

Ранее полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Европа может напрямую вступить в конфликт на Украине в том случае, если мирные переговоры будут сорваны.