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08:59, 17 апреля 2025Бывший СССР

Бойцов ВСУ уличили в стрельбе друг по другу ради дополнительных выплат

Бойцы ВСУ в Угледаре стреляли друг по другу ради дополнительных выплат
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре Донецкой народной республики (ДНР) вели перестрелки между собой. Об этом рассказал житель города Виктор, передает РИА Новости.

По словам очевидца, украинские бойцы стреляли друг по другу для получения дополнительных выплат.

«Те на шахте на первой стоят, эти на третьей. Надо "боевые" зарабатывать, надо друг по другу пострелять. Те — туда, те — оттуда», — отметил Виктор.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ открыли огонь по решившим сдаться сослуживцам в ДНР. Инцидент произошел в Калиново.

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