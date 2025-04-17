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16:59, 17 апреля 2025Наука и техника

Британская армия впервые применила радиоволновое оружие для уничтожения роя беспилотников

Армия Британии впервые применила радиоволновое оружие для уничтожения роя дронов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Британская армия впервые применила радиоволновое оружие для уничтожения роя беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на Минобороны Великобритании сообщает издание Defense News.

«Оружие, разработанное консорциумом во главе с Thales UK, использует высокочастотные радиоволны, чтобы сжечь внутренние части дронов, нарушая или повреждая критические электронные компоненты и вызывая сбои или неисправности дронов», — говорится в публикации.

По заявлению британской стороны, посредством радиоволнового оружия было уничтожено два роя беспилотников, а за все испытания было обездвижно свыше ста дронов. К настоящему времени в разработку подобной симстемы Великобритания инвестировала более 53 миллионов долларов. Британская сторона уверяет, что в случае масштабирования технологии такой способ перехвата дронов станет экономически оправданным.

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По данным Минобороны Велиобритании, радиоволновое оружие способно поражать воздушные цели на расстоянии до одного километра и может применяться там, где не работают системы радиоэлектронной борьбы.

В марте издание Business Insider сообщило, что Великобритания планирует установить лазерное оружие — комплекс DragonFire — на четырех кораблях военно-морского флота.

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