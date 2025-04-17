Британская армия впервые применила радиоволновое оружие для уничтожения роя беспилотников

Армия Британии впервые применила радиоволновое оружие для уничтожения роя дронов

Британская армия впервые применила радиоволновое оружие для уничтожения роя беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на Минобороны Великобритании сообщает издание Defense News.

«Оружие, разработанное консорциумом во главе с Thales UK, использует высокочастотные радиоволны, чтобы сжечь внутренние части дронов, нарушая или повреждая критические электронные компоненты и вызывая сбои или неисправности дронов», — говорится в публикации.

По заявлению британской стороны, посредством радиоволнового оружия было уничтожено два роя беспилотников, а за все испытания было обездвижно свыше ста дронов. К настоящему времени в разработку подобной симстемы Великобритания инвестировала более 53 миллионов долларов. Британская сторона уверяет, что в случае масштабирования технологии такой способ перехвата дронов станет экономически оправданным.

По данным Минобороны Велиобритании, радиоволновое оружие способно поражать воздушные цели на расстоянии до одного километра и может применяться там, где не работают системы радиоэлектронной борьбы.

В марте издание Business Insider сообщило, что Великобритания планирует установить лазерное оружие — комплекс DragonFire — на четырех кораблях военно-морского флота.