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17:04, 17 апреля 2025Силовые структуры

Бывший замначальника Генштаба хочет отправиться на СВО. Он готов стать солдатом, чтобы не оказаться в колонии

Осужденный экс-замглавы Генштаба Шамарин выразил готовность уйти на СВО
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший начальник Главного управления связи, замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Вадим Шамарин, получивший семь лет лишения свободы, захотел поехать в зону специальной операции (СВО) простым солдатом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Шамарина Владимира Шелупахина, его подзащитный будет добиваться удовлетворения прошения. И если оно будет одобрено, то экс-замглавы Генштаба пойдет в зону СВО обычным бойцом. Шелупахин также отметил, что Шамарин мужественно воспринял разжалование.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Шамарина разжаловали, а его имущество конфисковали

17 апреля Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима по уголовному делу о получении взяток на общую сумму в 36 миллионов рублей от завода «Телта». Осужденного генерала лишили воинского звания и запретили ему работать на госслужбе семь лет после отбытия срока. Кроме того, суд конфисковал его имущество. Защита Шамарина осталась довольна приговором.

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Процесс проходил в закрытом режиме из-за наличия сведений, составляющих гостайну. Известно, что Шамарина судили в особом порядке, так как он заключил досудебное соглашение с полным признанием вины. Прокурор просил для него 12 лет колонии со штрафом в 107 миллионов рублей.

По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023-го Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен им пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ранее в зону СВО хотел отправиться обвиняемый в мошенничестве генерал Попов

Стало известно, что суд в Москве решил не освобождать из-под стражи бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, который также хотел отправиться в зону спецоперации. Попов останется в СИЗО в Тамбовской области. Прокурор уже запросил по его делу шесть лет колонии и лишение звания генерал-майора.

До этого адвокат военачальника Сергей Буйновский говорил о том, что Минобороны (МО) уже одобрило решение отправить его подзащитного в зову СВО. Защитник заявил, что они с подзащитным попросили Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по делу, так как Попов заключил контракт с МО РФ. При этом Попов, который 20 марта обратился с просьбой об отправке на фронт к президенту РФ Владимиру Путину, успел поблагодарить главу государства за поддержку и оказанное доверие.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Однако вскоре стало известно о новом повороте в деле генерала Попова после «звонка сверху». Военный обозреватель Юрий Подоляка рассказал, что генерала были готовы взять в отряд «Шторм Z». «Но, насколько мне известно, позвонили сверху в эту часть и заставили это ходатайство забрать, аннулировать», — сообщил Подоляка.

Обозреватель полагает, что это связано с некими высокопоставленными военачальниками, которые якобы «очень хотят, чтобы он сидел». По его словам, они намерены демонстративно наказать Попова, даже если он не виноват. Подоляка добавил, что в этой ситуации уже разбирается президент.

ЖЗЛ
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