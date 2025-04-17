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02:24, 17 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады оценил попытку Зеленского отменить русскую культуру

Депутат Рады Дубинский осудил запрет Высоцкого и Жванецкого на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Депутат Верховной рады Александр Дубинский оценил попытку президента Украины Владимира Зеленского отменить русскую культуру в своем Telegram-канале.

Дубинский, комментируя ограничения в отношении произведений сатирика Михаила Жванецкого и поэта Владимира Высоцкого, связал подобные запреты с политикой действующего руководства страны.

«Запрет Высоцкого, а затем Жванецкого стоит рассматривать не только с точки зрения пещерного национализма, который разросся при Зеленском до невиданных масштабов. Но и с точки зрения ущербной личности самого кровавого лидера», — заявил политик.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у украинского и международного законодательства нет инструментов, чтобы добиться ограничения на территории страны русскоязычной музыки на стриминговых платформах. Он добавил, что для «обеспечения информационной и национальной безопасности» Украины нужно усовершенствовать нормативную базу в этой сфере.

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