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12:52, 17 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле объясили смену госсекретаря Союзного государства

Песков объяснил смену госсекретаря Союзного государства естественной ротацией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Назначение Сергея Глазьева новым госсекретарем Союзного государства вместо Дмитрия Мезенцева по совместному решению Белоруссии и России является естественным ротационным процессом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Союзное государство развивается планомерно. Он назвал эту форму интеграции самой продвинутой на территории бывшего Советского Союза.

«Безусловно, она приносит выгоду народам двух стран, народам России и Белоруссии (…) Что касается кадровых изменений: идет ротационный процесс, это тоже естественно», — объяснил Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он заранее договорился о смене госсекретаря с российским лидером Владимиром Путиным. Лукашенко добавил, что Путин хорошего мнения о Глазьеве. Он также сообщил, что Дмитрий Мезенцев, ранее занимавший эту должность, перейдет на другую работу.

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