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14:37, 17 апреля 2025Наука и техника

Названа еще одна причина роста цен на смартфоны

Digital Chat Station: Цены на iPhone вырастут в 2026-м из-за новых процессоров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Стоимость производства iPhone вырастет в 2026 году. Об этом в своем блоге на Weibo рассказал известный инсайдер Digital Chat Station.

По информации источников, компания Apple перейдет на передовой 2-нанометровый техпроцесс при создании нового чипа для смартфонов. Благодаря этому мощность и энергоэффективность гаджетов вырастет, однако производство компонентов устройства подорожает. Digital Chat Station полагает, что из-за этого стоимость девайсов серии iPhone 18 значительно вырастет по сравнению с другими смартфонами.

Журналисты издания MacRumors заметили, что инсайдер назвал еще одну причину роста цен на смартфоны Apple. Ранее в американской компании озаботились высокими американскими пошлинами на импорт продукции из Китая. Хотя администрация президента США Дональда Трампа и передумала вводить пошлины на смартфоны и компьютеры, нет никакой гарантии, что новые торговые ограничения не появятся.

Чипы A20 для устройств линейки iPhone 18 для Apple поставит корпорация TSMC. Компания планирует начать производство 2-нанометровых процессоров в конце 2025 года, и американский IT-гигант, скорее всего, станет первым получателем нового полупроводникового оборудования.

Мировой рынок смартфонов вырос в первом квартале 2025 года, однако эксперты IDC предсказали ему падение. По прогнозу экспертов, поставки смартфонов снизятся позже из-за высоких американских пошлин на китайский импорт.

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